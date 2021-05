Apple-Guthaben und AirPods diese Woche bei Lidl günstiger

In dieser Woche belohnt Lidl den Filialbesuch und Kauf von Apple-Guthaben mit 15 Prozent Bonus. Zudem hat der Discounter die AirPods 2 zum Preis von 125 Euro im Angebot.

Die aktuelle iTunes- bzw. App-Store-Karten-Aktion läuft bei Lidl von heute bis zum Wochenende. Beim Kauf von Guthaben-Karten im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro kann man jeweils 15 Prozent des Kaufpreises als Zusatzguthaben mitnehmen. Achtet hier allerdings darauf, dass ihr im Geschäft euren Kassenbon mitnehmt. Das Bonus-Guthaben muss separat aktiviert werden und der entsprechende Code für die Eingabe im iTunes- oder App Store ist auf dem Beleg aufgedruckt.

Mit dem Angebot der AirPods 2 hält Lidl in dieser Woche zudem den derzeit günstigsten Preis für die „einfachen“ Apple-Ohrhörer bereit – auch wenn die im Rahmen der Aktion verlangten 125 Euro nur unwesentlich unter dem derzeitigen Standardpreis für die Ohrhörer liegen. Einst für 179 Euro an den Start gegangen (und von Apple immer noch zu diesem Preis verkauft) bekommt man die zweite Generation der Ohrhörer inzwischen in der Regel schon für knapp 130 Euro.

Mit Blick auf die AirPods-Aktion bei Lidl sei nochmal darauf hingewiesen, dass in diesem Jahr eine Neuauflage der 2019 vorgestellten Ohrhörer erwartet wird – möglicherweise schon in den nächsten Wochen. Die kommende dritte Version der Standard-AirPods soll optisch an die AirPods Pro erinnern, jedoch auf die Funktion zur Geräuschunterdrückung verzichten. Besonders relevant für eine Kaufentscheidung könnte die Tatsache sein, dass eine sich eine kommende HiFi-Option von Apple Music aktuellen Gerüchten zufolge nicht mit den ersten beiden Generationen der AirPods nutzen lässt.