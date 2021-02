iOS 14.5 als Public Beta 2 verfügbar

Über die erstaunlich große Zahl an Neuerungen in der kommenden iOS-Version 14.5 haben wir bereits berichtet. Dementsprechend groß dürfte das Interesse an der vorab verfügbaren Testversion sein. Apple hat die gestern zunächst nur für Entwickler freigegebene Beta 2 von iOS 14.5 jetzt auch für Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm freigegeben.

Grundlegende Informationen und die Registrierungsanleitung für die Teilnahme an Apples Beta-Software-Programm findet ihr hier. Sobald euer iPhone oder iPad für das Programm registriert ist, könnt ihr die Test-Software über die Einstellung „Softwareupdate“ auf eurem Mobilgerät installieren.

Für besonderes Interesse an der kommenden Version hat die Möglichkeit gesorgt, ein iPhone anstelle der Gesichtserkennung mit der Apple Watch zu entsperren. Weitere Neuerungen sind die 5G-Unterstützung für Dual-SIM-Nutzung sowie Funktionserweiterungen für die Musik-App, neue Kurzbefehle und Emojis.