Free Now erweitert Kooperation mit E-Scooter-Anbieter Voi

Der „Mobilitäts-Vermittler“ Free Now weitet seine Partnerschaft mit dem E-Scooter-Anbieter Voi aus. Nach Berlin, Hamburg und München lassen sich die E-Scooter von Voi jetzt auch in Stuttgart über die Free-Now-App buchen.

Als Nachfolger von mytaxi tritt das Joint-Venture der Autobauer BMW und Daimler als Vermittler nicht nur von PKWs auf, sondern ermöglicht über seine App auch die Buchung von elektrisch angetriebenen Fahrrädern, Mopeds und Bikes. Die Verfügbarkeit der unterschiedlichen Fahrzeugtypen ist allerdings regional abhängig, Free Now zählt eigenen Angaben zufolge weltweit derzeit 50 Millionen Nutzern in 16 Märkten und mehr als 150 Städten.

Im Rahmen der aktuellen Erweiterung lassen sich die E-Scooter von Voi in Stuttgart über die Free-Now-App buchen, sodass Kunden von Free Now dafür keinen zusätzlichen Account benötigen. Das Geschäftsgebiet umschließt neben dem Innenstadtkern der Schwabenmetropole auch die Stadtteile Bad Cannstatt und Feuerbach sowie das Gebiet rund um die in Vaihingen gelegene Universität der Stadt.