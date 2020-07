iOS 13.6 ist da: Das sind die Neuerungen

Was Apple heute als iOS 13.6 zum Download bereitgestellt hat, startetet eigentlich mit der Versionsnummer iOS 13.5.5 in die Testphase und sollte sich nur eine Handvoll kleinerer Probleme kümmern – dann brachte das Coronavirus die Welt gehörig aus dem Tritt.

Von hastige Umplanungen und neuen Funktionen wie der Schnittstelle für die Kontaktnachverfolgungen aus der Bahn geworfen, nannte Apple die Version iOS 13.4.5 bereits Mitte Mai in iOS 13.5 um.

Aus der für einen späteren Zeitpunkt vorgesehenen Version iOS 13.5.5 wurde dann iOS 13.6. Und Ausgabe 13.6 – übrigens die in der Geschichte des mobilen Betriebssystems größte Punkt-Aktualisierung – steht jetzt zum Download bereit.

Das Update bringt mehrere kleine Neuerungen wie etwa neue Update-Einstellungen und den Apple CarKey mit und behebt jüngst aufgetretene Fehler bei Apple Music. Zudem sollen kleinere Unebenheiten der Corona-Schnittstelle geglättet werden. Die sichtbaren Neuerungen fallen hingegen überschaubar aus.

Symptome in der Health-App

So besitzt die Health-App nun einen Datenbereich, der Krankheits-Symptome aufnehmen und sichern kann. Diese können nicht nur in Art sondern auch in Intensität registriert werden und ergänzen Apples Menstruations-Logbuch, das mit einem ähnlichen Tagebuch-Ansatz antritt.

Audio-Ausgabe für Apple News+

Für Apples hierzulande noch immer nicht erhältliches Nachrichten-Abo Apple News+ führt iOS 13.6 eine neue Audio-Option ein, die Apple in einer gesonderten Pressemitteilung beschreibt.

Apple stellt mehrere neue Features für Apple News und Apple News+ vor, darunter Audiobeiträge einiger der besten Feature-Storys von Apple News+, ein tägliches Audio-News-Briefing, das von den Redakteuren von Apple News moderiert wird, und kuratierte lokale Nachrichtensammlungen, die in fünf Städten und Regionen beginnen und in Zukunft auf weitere Gebiete ausgedehnt werden sollen.

Automatische Updates

Was die automatischen System-Aktualisierungen angeht, hat Apple in den Einstellungen nun einen neuen Schalter abgelegt, der die Update-Präferenzen zweiteilt.

So lässt sich fortan sowohl wählen, ob neue iOS-Update automatisch geladen werden als auch installiert werden sollen.

iOS 13.6 – Apples offizieller Beipackzettel