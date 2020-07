BMW Connected App bereit für Apple CarKey

BMW-Fahrer freuen sich über die neue Version 10.8 der App BMW Connected. Der Automobilhersteller aus München zeigt sich damit bereit für die Einführung des digitalen Autoschlüssels CarKey. Damit das Ganze funktioniert, muss Apple nun nur noch iOS 13.6 freigeben. Hier befindet sich gerade die dritte Beta-Version im Umlauf und wir rechnen mit einer Veröffentlichung für alle Nutzer noch in diesem Monat.

Über BMW und CarKey haben wir bereits ausführlich berichtet. Ausgewählte Fahrzeuge des Münchener Herstellers werden sich künftig auch mit dem iPhone öffnen und starten lassen. BMW fasst die Funktion in der App-Beschreibung nochmal zusammen und listet die kompatiblen Fahrzeuge im Detail. Auch wird in der App angezeigt, ob das Fahrzeug die Funktion unterstützt.

Auf der Apple Worldwide Developer Conference gaben BMW und Apple bekannt, dass BMW der erste Automobilhersteller sein wird, der seinen Kunden die Nutzung des iPhone als volldigitalen Autoschlüssel ermöglicht. Die enge Beziehung beider Unternehmen führte zu einem echten BMW-Autoschlüssel, der sicher auf dem iPhone im Apple Wallet verwahrt wird.

Mit dem BMW Digital Key für das iPhone können Sie Ihr Auto ver- und entriegeln, indem Sie das iPhone an den Türgriff halten, und es starten, indem Sie das iPhone in die Smartphone-Ablage legen. Der Fahrzeugbesitzer kann den Zugang auch für bis zu 5 Freunde freigeben. Der Digital Key wird auch über Ihre Apple Watch verfügbar sein. Die Einrichtung des Digital Key kann über die BMW Connected App erfolgen, während der digitale Schlüssel nach der Einrichtung in der Apple Wallet gespeichert ist.

Wir freuen uns, die Verfügbarkeit des Digital Key für das iPhone für eine breite Palette von Modellen anzukündigen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M und Z4, wenn sie nach dem 1. Juli 2020 hergestellt wurden. Wenn Ihr Fahrzeug dazu in der Lage ist, wird es auf der Registerkarte Fahrzeug angezeigt.

Kompatible iPhone-Modelle sind iPhone XR, iPhone XS oder neuer und Apple Watch ab Series 5. Stellen Sie sicher, dass Sie immer die neueste Version haben, um von diesen Aktualisierungen profitieren zu können. Bleiben Sie in Verbindung und genießen Sie ein nahtloses Mobilitätserlebnis!