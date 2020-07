Felix The Reaper: 3D-Puzzle jetzt auch für iPhone und iPad

Ein knappes Jahr nachdem der „tanzende Tod“ sein Debüt auf PC und Konsolen absolvierte, steht das 3D-Puzzle mitsamt seiner bunten Welt aus Licht und Schatten seit heute auch für mobile Spieler zum Download bereit.

Im Daedalic Entertainment-Verlag erschienen, wurde Felix The Reaper nicht einfach nur in eine App gestampft, um mobil gut spielbar zu sein wurden zahlreiche Level überarbeitet und die Steuerung für Smartphone und Tablet angepasst. Felix The Reaper kann ab heute für 4,49 Euro im App Store heruntergeladen werden.

Wir empfehlen unentschlossenen aber potentiell interessierten Zockern, die kostenlos verfügbaren Demo-Versionen für PC und Mac zu laden und auszuprobieren. Zudem lohnt sich ein Blick in die Steam-Reviews des Spiels: „I don’t know if I should recommend a game on the strength of its character’s idle animations, but if I did then this would be it.“

Worum geht es?

Das große Ziel hinter den vielen Todesfällen, die die Spieler als Felix verursachen, könnte kein Schöneres sein: Die Liebe. Felix ist verliebt und tut alles, um seine Herzdame auf sich aufmerksam zu machen – auch Menschen in den Tod schicken. So inszeniert der Spieler in jedem der über 50 rasterbasierten Level immer wieder neue, spektakuläre Unfälle um seinen Auftrag zu erfüllen. Dazu können die Spieler ihren Einfallsreichtum unter Beweis stellen, indem sie die Ausgangssituation des Levels mithilfe der Schatten-Puzzle so verändern, dass eine eigentlich ungefährliche Handlung zum Tod eines Menschen führt. Doch Vorsicht: Als Sensenmann darf Felix sich nur in den Schatten bewegen. Deshalb müssen die Spieler dem personifizierten Tod einen Weg aus Dunkelheit bahnen, um ihn an sein Ziel zu führen.

Die Eckdaten im Überblick: