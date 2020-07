Spotify Premium Duo als neue Abo-Option für Partner

Mit Spotify Premium Duo bietet Spotify eine weitere Option zwischen der klassischen Premium-Variante und dem Familien-Abo. Premium Duo soll es zwei zusammenlebenden Personen ermöglichen, sich zu zweit ein Abo zu teilen, aber dabei jeweils individuelle Konten zu pflegen.

Spotify Premium Duo bietet somit gegen drei Euro Aufpreis zwei vollwertige Premium-Konten mit jeweils eigenen Playlists und personalisierten Empfehlungen. Quasi als Bonus gibt’s noch einen sogenannten „Duo Mix“, der ähnlich wie der Family-Mix beim großen Konto als Wiedergabeliste Musik sammelt, die beiden Spotify-Nutzern gefallen soll.

Wir sind stolz, mit dem heutigen Start von Spotify Premium Duo erstmals ein einzigartiges Angebot für zwei Personen aus einem Haushalt anzubieten. Premium Duo umfasst neben unserem umfangreichen Katalog an Musik und Podcasts alle weiteren Vorteile, die Hörer*innen an Spotify Premium lieben. Mit zwei individuellen Premium Accounts können beide Nutzer*innen unabhängig und ohne Unterbrechung streamen und erhalten für sie personalisierte Playlists und Features. Wir freuen uns, dieses einzigartige Spotify Premium-Konzept weltweit in 78 Märkten anzubieten.