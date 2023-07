Instagram Threads blockiert offenbar deutsche Nutzer

Die Ursache hierfür dürfte dann wohl die rechtliche Diskussion um die Nutzung des sozialen Netzwerks sein. Wir haben ja bereits darauf hingewiesen , dass die Anwendung hierzulande erstmal nicht offiziell starten wird. Die Verantwortlichen der Facebook-Mutter Meta haben sich offenbar selbst zu diesem Schritt entschlossen und dies mit den „mit einem solchen Angebot verbundenen Unsicherheiten“ begründet. Gemeint sind hier die strengen Vorgaben in Sachen Datenschutz in Europa. Probleme könnte hier vor allem auch schon die Tatsache machen, dass Threads direkt mit den bei Instagram hinterlegten Nutzerdaten verknüpft ist und keine separate Anmeldung erfordert.

Letzte Woche haben wir ja noch aufgezeigt , wie sich die Twitter-Konkurrenz Threads auch auf deutschen iPhones nutzen lässt. Damit könnte es in Kürze aber ganz vorbei sein. Die Threads-Macher sind hier gerade am Schrauben und es hat den Eindruck, als wolle man deutschen Nutzer vom Zugriff auf das Netzwerk aussperren.

