Twitter-Alternative Threads: 10 Millionen Nutzer in nur sieben Stunden

Der gestern gestartete Kurznachrichtendienst Threads hat innerhalb von nur sieben Stunden die stattliche Zahl von zehn Millionen registrierten Nutzern überschritten. Diesen Meilenstein hat der Chef des hinter Threads stehenden Social-Media-Konzerns Meta über seinen eigenen Threads-Account verkündet.

Threads ist als Alternative zu Angeboten wie Twitter oder Mastodon angetreten, präsentiert sich allerdings als Instagram-Ableger und setzt somit auch ein Benutzerkonto bei der wie Facebook und WhatsApp ebenfalls zu Meta gehörenden Plattform zum Teilen von Fotos und Videos voraus. Abgesehen davon lässt sich Threads jedoch von Instagram unabhängig und mit einer eigenen für iOS und Android erhältlichen App nutzen.

DSGVO als Hürde für Threads-Angebot in Deutschland

Im deutschen App Store sucht ihr nach der offiziell „Threads, an Instagram app“ genannten Anwendung allerdings vergeblich. Wie bereits von uns berichtet, wird das Meta-Angebot zunächst einmal nicht in den Ländern der Europäischen Union zur Verfügung stehen. Hintergrund ist wohl die Tatsache, dass die in der EU gültigen Datenschutzbestimmungen, darunter die hierzulande gültige Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wesentlich höhere Ansprüche an die mit einem solchen Angebot verbundenen Richtlinien für den Schutz der Privatsphäre der Nutzer stellen, als dies in Ländern wie den USA oder Großbritannien der Fall ist, wo die App bereits verfügbar ist.

Dem Vernehmen nach wurde Threads zumindest bislang jedoch nicht aktiv von Seiten des Gesetzgebers blockiert, vielmehr habe sich Meta aufgrund von „mit einem solchen Angebot verbundenen Unsicherheiten“ dagegen entschieden, den Zugriff auf die neue Plattform direkt auch in von den Ländern der EU aus zu ermöglichen. Als kritisch wird unter anderem die enge Verknüpfung und damit auch der entsprechende Datenaustausch zwischen Threads und Instagram bewertet.

Auf kurz oder lang dürfte Meta allerdings viel daran gelegen sein, das Angebot auch in der Europäischen Union an den Start zu bringen. Über eine Zeitplanung diesbezüglich ist allerdings nichts bekannt.