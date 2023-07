Bikey App: Mitbewerber macht VanMoof-Fahrräder vom Hersteller unabhängig

Unterm Strich darf man die App und deren zumindest einmalige Benutzung jedem Besitzer eines kompatiblen Fahrrads von VanMoof empfehlen. Auf diese Weise stellt ihr schnell und einfach sicher, dass ihr euer Fahrrad unabhängig davon, wie es mit dessen Hersteller weitergeht, weiter benutzen und zumindest in eingeschränktem Umfang auch per App bedienen könnt.

Eben haben wir noch über die dunklen Wolken am Himmel von VanMoof-Nutzern geschrieben , da bahnt sich überraschende Rettung an. Der mit VanMoof konkurrierende Anbieter Cowboy hat mit der Bikey-App eine Anwendung bereitgestellt, mit deren Hilfe man seinen digitalen VanMoof-Schlüssel ohne die Zuhilfenahme fremder Server sichern und auf dem eigenen iPhone speichern kann.

