ING Banking: Jetzt mit giropay, ab 1. August ohne Verwahrentgelte

Auf die Umstellungen vorbereitet ist die neue Version der ING Banking to go -Applikation, die jetzt in Version 5.16 vorliegt. Hier sollen der Sparbrief und VL Sparen fortan im Produkt-Shop der ING auftauchen.

Zum 1. August sollen die Negativzinsen nun gänzlich abgeschafft werden und damit auch für all jene Kunden wegfallen, die mehr als eine halbe Million auf dem eigenen Konto geparkt haben. Ab Beträgen von 2500 Euro will die ING fortan sogar wieder Zinsen zahlen. Hier staffelt sich die Vergütung von 0,5% bis 1,5% pro Jahr, je nachdem welche Laufzeiten für die Sparbriefe gewählt werden, die ebenfalls zum 1. August verfügbar werden sollen. Dabei gelten folgende Zinssätze:

Die ING Deutschland, mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Bank in Deutschland, hat ihre iPhone-Applikation aktualisiert und um mehrere neue Funktionen ergänzt. Die Strafzinsen für hohen Guthaben wird die ING zudem komplett streichen und tritt damit in die Fussstapfen der Deutschen Kreditbank, die ihr offizielles Preis- und Leistungsverzeichnis bereits zum gestrigen Mittwoch entsprechend geändert hat .

