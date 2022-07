IQOO 10 Pro: Neues vivo-Smartphone in 10 Minuten vollständig geladen

vivo vertreibt seine IQOO-Smartphones bislang nicht in Europa. Auch für das neue IQOO 10 Pro liegen diesbezüglich keine offiziellen Pläne vor. Immerhin lässt der Hersteller keine pauschale Absage hören, sondern wird hier mit „derzeit“ nicht verfügbar zitiert. Preislich liegt das bislang nur in China erhältliche IQOO 10 Pro abhängig von der Speicherausstattung – wahlweise 256 oder 512 GB – umgerechnet zwischen etwa 700 und 900 Euro.

Insert

You are going to send email to