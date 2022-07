Das neue giropay startet: Neue App, neues Design, neue Seite

Dabei helfen soll die jetzt in Version 5.0 neu gestartet giropay-Applikation , deren Freigabe von dem gänzlich neu gestalteten Info-Portal giropay.de flankiert wird. Gemeinsam im neuen Look lässt sich giropay inzwischen auch von ehemaligen Paydirekt-Nutzern einsetzen und bestätigt Online-Zahlungen bei kooperierenden Händlern.

Mit giropay bringen viele der wichtigsten Kreditinstitute Deutschlands nun ein gemeinsames Online-Bezahlverfahren an den Start, das PayPal und der im Netz immer häufiger anzutreffenden Bezahlung per Apple Pay jetzt die Stirn bieten soll.

Insert

You are going to send email to