Inflation lässt das iPhone in Japan deutlich teurer werden

Zumindest kleinere Preiskorrekturen infolge von Währungsschwankungen sind bei Apple nicht ungewöhnlich. Dies betrifft gleichermaßen die von Apple angebotene Hardware wie auch digitale Güter. Wir erinnern uns hier an die letzten Anpassungen im App Store. Nachdem die Preise hier im Jahr 2017 gestiegen sind und aus 99 Cent 1,09 Euro wurden, hat Apple dies vier Jahre später wieder in die andere Richtung auf das bis heute gültige Niveau korrigiert.

Nachdem Apple in Japan bereits im Juni seine Preise für Mac-Computer angehoben hat, wurden dort jetzt auch andere Geräte verteuert. Einem Bericht von Nikkei Asia zufolge kostet das iPhone in Japan seit heute 19 Prozent mehr und beim iPad ist der Preis sogar um 25 Prozent gestiegen.

