Neufassung der EU-Roaming-Verordnung jetzt gültig

Wenn Mobilfunkanbieter aktuell mit Meldungen wie „Telekom bietet zur Reisezeit 5G-Roaming in über 40 Ländern“ auf sich aufmerksam machen, so liegt sich zweifellos mit auch daran, dass am heutigen 1. Juli die Neufassung der EU-Roaming-Verordnung in Kraft getreten ist. Darin ist unter anderem festgelegt, dass wer in Deutschland Mobilfunkdienste über 5G nutzt, die Möglichkeit dazu ohne Preisaufschlag auch in einem anderen Mitgliedsstaat der europäischen Union haben muss – dies natürlich nur, wenn die Technik dort auch zur Verfügung steht. Die nötigen Voraussetzungen hierfür müssen die Mobilfunkanbieter unter sich aushandeln.

Nach dem offiziell ausgegebenen Motto „Roam like at home“ soll man sein Mobiltelefon im EU-Ausland so nutzen können, als ob man zu Hause wäre. Es dürfen also bei gewöhnlicher Nutzung keine zusätzlichen Kosten entstehen. Die Regelung gilt neben den in der EU organisierten Staaten auch für Liechtenstein, Norwegen und Island. Aufpassen heißt es mit Blick auf die Schweiz. Da es sich hier nicht um ein EU-Land handelt, fallen zusätzliche Kosten an, sofern euer Mobilfunkanbieter keine Sonderregeln anbietet – bei der Telekom ist das Roaming in der Schweiz beispielsweise inklusive.

Warnungen vor Gebührenfallen und Notruf-Infos

Ebenfalls im Rahmen der Neufassung der EU-Roaming-Verordnung sollen Anbieter bei der Einreise in andere Mitgliedsstaaten vor möglichen Gebührenfallen warnen und auf Notrufmöglichkeiten hinweisen. Bei den zusätzlichen Gebühren haben die Verfasser der Verordnung kostenpflichtige Mehrwertdienste wie 0180er-Nummern im Kopf, hinsichtlich der Notrufoptionen sollen Nutzer beispielsweise auch auf die Verfügbarkeit von Warn-Apps wie NINA hingewiesen werden.

Die Bundesnetzagentur informiert ausführlich über die mit der Neufassung verbundenen Änderungen und weist auch auf die damit verbundenen Ausnahmen hin. Dazu zählt die sogenannte „unangemessene Nutzung“, beispielsweise wenn man sich dauerhaft im Ausland aufhält oder eine SIM-Karte aufgrund ihres günstigeren Preises im Ausland kauft. Die Neufassung der Verordnung ist für zehn Jahre bis zum 30. Juni 2032 gültig.