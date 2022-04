In-App-Käufe: Die Preisanzeige im App Store ist verwirrend und falsch

Nehmen wir mit Lama eine aktuell von Apple im App Store beworbene App als Beispiel. Die Anwendung will ihre Nutzer dazu motivieren, mehr zu trinken und protokolliert damit verbunden auch die tägliche Flüssigkeitsaufnahme. Der Download der Anwendung selbst ist zwar kostenlos, doch müssen Funktionen wie eine Trinken-Erinnerung per Push-Mitteilung kostenpflichtig freigeschaltet werden. Darauf weist auch der kleine Zusatz „In-App-Käufe“ hin.

Die Realität hält sich allerdings nicht an diese Vorgabe, so werden die tatsächlich für In-App-Käufe anfallenden Preise oft erst nach dem Download einer Anwendung eindeutig kommuniziert. Hintergrund ist hier keineswegs eine bewusste Fehlinformation oder gar ein Betrugsversuch durch die Entwickler, sondern schlicht die Tatsache, dass Apple die Preisanzeige innerhalb seiner App-Store-App unzureichend umgesetzt hat.

Insert

