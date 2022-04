Amazon Smart Air Quality Monitor mit erweiterten Optionen für Routinen

Amazon bietet seinen Smart Air Quality Monitor bereits seit Jahresbeginn in Deutschland an. Die Möglichkeit, die von dem Luftqualitätssensor erfassten Messwerte in Automationen einzubinden, war zu beginn allerdings nur auf die Temperatur beschränkt möglich. Jetzt lassen sich auch die vom Smart Air Quality Monitor gemessenen Luftqualitätswerte in Alexa-Routinen verwenden.

Insgesamt erfasst der Luftqualitätssensor von Amazon sechs verschiedene Raumluftwerte. Neben der Temperatur wird auch die aktuelle Luftfeuchtigkeit und Luftqualität sowie die Anteile an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Feinstaub und Kohlenmonoxid gemessen. Die Ergebnisse lassen sich über Echo-Geräte per Sprachbefehl abrufen oder werden in der Alexa-App angezeigt.

Mit der Freischaltung der zusätzlichen Optionen beim Erstellen von Routinen lassen sich nun auch verschiedene Automatisierungen mit Blick auf die Luftqualität anlegen. Habt ihr beispielsweise einen mit Alexa kompatiblen Luftreiniger, so könnt ihr diesen jetzt automatisch aktivieren, wenn die Qualität der Innenraumluft unter ein bestimmtes Niveau fällt. Vergleichbare Automatismen lassen sich in Verbindung mit Luftbefeuchtern oder Luftentfeuchtern erstellen.

Luftqualitätsmonitor steuert Luftbefeuchter

Ein Klassiker ist hier die automatisierte Steuerung von Luftbefeuchtern. Wir haben dergleichen ja schon am Beispiel von HomeKit gezeigt. Hat man den Smart Air Quality Monitor von Amazon und einen kompatible Schaltsteckdose wie den Amazon Smart Plug zur Hand, lässt sich dies jetzt auch in der Alexa-Welt mit wenigen Schritte realisieren.

Wenn ihr in der Alexa-App den Bereich „Routinen“ wählt und über das Plus-Zeichen oben rechts eine neue Routine erstellt, kann man unter „Wenn folgendes passiert“ im Smart-Home-Bereich den entsprechenden vom Luftqualitätsmonitor gemessenen Wert festlegen und mit einer Aktion verknüpfen. In unserem Fall wäre dies das Aktivieren einer Schaltsteckdose, an der ein „dummer“ Luftbefeuchter von Venta hängt.

Der Luftqualitätsmonitor von Amazon ist im Rahmen der Osterangebote übrigens günstiger zu haben und kostet aktuell 62,99 Euro anstelle des regulären Preises von 79,99 Euro.