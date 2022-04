Home Widget für HomeKit integriert Kameras

Home Widget für HomeKit lässt sich kostenlos laden und mit Einschränkungen auch benutzen. So ist die Anzahl der verfügbaren Panels in der Gratisversion auf maximal drei begrenzt und es sind hier auch lediglich sechs Aktionen pro Panel und zehn Verwendungen pro Tag erlaubt. Will man diese Restriktionen aufheben, so werden verträgliche 49 Cent im Monat, 3,99 Euro im Jahr oder 8,99 Euro für eine zeitlich nicht eingeschränkte Lifetime-Lizenz fällig.

Mit der neuen Kameraintegration könnt ihr die Home-Widget-Panels um schnelle Links zu vorhandenen HomeKit-Kameras erweitern. Dabei lässt sich wahlweise festlegen, ob man per Fingertipp auf das jeweilige Symbol direkt einen Livestream öffnen, oder lediglich einen aktuellen Schnappschuss sehen will.

Die Home-Widget-App ist erst seit vergangenem Dezember erhältlich und zielt drauf ab, möglichst flexible und vielseitige Optionen zur HomeKit-Bedienung in Form eines Widgets für den Home-Bildschirm zu bieten. Die den iOS-Widgets von Apple auferlegten Beschränkungen versucht der Entwickler der App dadurch zu umgehen, dass die Inhalte der „Panels“ genannten Widget-Layouts in der Regel mit App-Aktionen verbunden sind und auf diese Weise zwar keine direkte Einbindungen der HomeKit-Elemente bieten, sich diese jedoch vergleichbar flott und flexibel bedienen lassen.

Der Entwickler der App Home Widget for HomeKit zeigt sich ausgesprochen rege, wenn es darum geht, neue Funktionen hinzuzufügen und die Wünsche von Anwendern umzusetzen. So bringt die aktuell veröffentlichte Version 1.2.0 der App erneut nennenswerte Erweiterungen, allem voran die Möglichkeit zum Schnellzugriff auf die eigenen HomeKit-Kameras.

