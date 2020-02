In-App-Käufe auf der Apple Watch: So läuft es ab

Mit watchOS 6.2 wird es für Entwickler auch möglich sein, In-App-Käufe direkt auf der Apple Watch anzubieten. Wie sich das Ganze dann für den Anwender präsentiert, lässt sich im Blog von RevenueCat nachlesen. Der Dienst unterstützt Entwickler bei der Umsetzung von In-App-Angeboten und hat die Möglichkeit genutzt, die Funktion mithilfe der neuesten für Entwickler bereitgestellten Beta-Versionen zu testen.

Große Überraschungen gibt es diesbezüglich allerdings nicht zu vermelden. Der Kaufvorgang auf der Apple Watch läuft im Wesentlichen analog zu einem In-App-Kauf auf dem iPhone ab.

Auf dem Bildschirm der Uhr werden ausführliche Infos zum Kaufvorgang angezeigt, insbesondere natürlich der Kaufpreis und die dafür gebotene Leistung. Im Falle eines Abos erscheint zusätzlich auch die obligatorische Meldung zur automatischen Verlängerung und der Kündigungsmöglichkeit. Hier bleibt noch offen, ob bzw. wie Apple die Möglichkeit zur Kündigung auch direkt auf der Uhr anbietet.

Der Kaufvorgang erforderte zumindest im Testbetrieb die Eingabe des Passworts zur verwendeten Apple-ID. Wer sich das mühsame Tippen auf der Uhr ersparen will, kann dafür auch das iPhone verwenden. Es ist allerdings gut möglich, dass es sich hier um eine Eigenheit der Beta-Version handelt und in der finalen Version auf die Passwort-Eingabe verzichtet wird, solange die Uhr am Handgelenk und autorisiert ist, ähnlich wie dies ja auch bei der Verwendung von Apple Pay der Fall ist.