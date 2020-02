MergeCuts erlaubt das Verschmelzen von Kurzbefehlen

Jetzt wird’s ein wenig nerdig. ifun-Leser Rop hat sich mal wieder in Sachen Kurzbefehle ins Zeug gelegt und stellt mit MergeCuts die Möglichkeit bereit, mehrere Kurzbefehle miteinander verschmelzen zu lassen. Alternativ kann man damit auch nur einzelne Aktionen eines Kurzbefehls in einen anderen übertragen. Im Folgenden übergeben wir das Wort direkt an den Ersteller von MergeCuts, der euche eventuell Fragen im Anschluss auch sicherlich in den Kommentaren beantworten wird.

MergeCuts ist exklusiv auf RoutineHub.co verfügbar und lässt sich hier herunterladen.

MergeCuts vereint Kurzbefehle

Das Kreieren von Kurzbefehlen macht jede Menge Spaß. Doch je nach Komplexität kann ein Kurzbefehl gut und gerne auch mal Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Aktionen beinhalten. Und oft bestehen Kurzbefehle aus mehreren Funktionen, die jede für sich genommen selbst ein eigener kleiner Kurzbefehl sein könnte.

Schon seit geraumer Zeit habe ich es mir angewöhnt, einzelne Funktionen in eigene kleine Kurzbefehle aufzuteilen, um diese jeweils für sich testen und bearbeiten zu können. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich gerade bei sehr aktionsreichen Kurzbefehlen nicht immer wieder zigfach bis zu der Stelle scrollen muss, an der ich gerade arbeite. Bei mehreren hunderten Aktionen kann man schließlich schnell den Überblick verlieren. Doch was tun mit zum Beispiel fünf kleinen Kurzbefehlen, die eigentlich Teil eines großen sein sollen?

Die Idee für MergeCuts war geboren.

Zu Zeiten von iOS 12 gab es ca. 2–3 Kurzbefehle, die genau dies ermöglichten und so die Arbeit vieler Kurzbefehle-Entwickler erleichterten. Ich habe diese Kurzbefehle intensiv genutzt und sie waren ein echter Segen. Bis vor drei Monaten gab es allerdings keine Alternative, die unter iOS 13 funktionierte. Und da ich nicht länger warten wollte, habe ich MergeCuts entwickelt.

Mit MergeCuts kann man mehrere Kurzbefehle mit einem anderen verschmelzen lassen. Dafür sucht MergeCuts im Ziel-Kurzbefehl nach einem Kommentar mit dem Inhalt *MergeCuts* (inklusive der Asterisks). Genau an diese Stelle wird dann der Kommentar durch den oder die Quell-Kurzbefehl/e ersetzt. So kann man ganz einfach Stück für Stück aus mehreren Kurzbefehlen einen kreieren.

Dieses Konzept wird mit Version 1.2 durch eine Option erweitert, auch einzelne Aktionen eines Kurzbefehls transferieren zu können. Dies geschieht unter Zuhilfenahme von speziellen Kommentaren im Quell-Kurzbefehl (mit dem Inhalt *MergeActions*). Dieses Feature erweitert die Flexibilität von MergeCuts und ermöglicht auf einfache Weise Aktionen zu kopieren und einzufügen.

Eine weitere Funktion von MergeCuts ist das Anlegen einer persönlichen Sammlung von Kurzbefehlen beziehungsweise Aktionen, die man häufig nutzt (einen Updater, ein spezielles Dictionary, Menüs usw.). Auf diese sogenannten Snippets kann man jederzeit unkompliziert zugreifen, um die Aktionen in anderen Kurzbefehlen einzubinden. In der jetzt veröffentlichten Version 1.2 habe ich eine Vorschau-Funktion eingebaut, die es ermöglicht, die gesicherten Aktionen so zu betrachten, wie man es von der Kurzbefehle App her gewohnt ist.

Und weil es den Rahmen hier sprengen würde, alle Funktionen und Features von MergeCuts genau zu erklären, habe ich auch einen Guide entwickelt, der alles ausführlich erklärt. Dieser Guide ist in den Kurzbefehl integriert.

Nicht wirklich nötig, aber nettes Beiwerk: MergeCuts verfügt über ein klassisches Theme, welches sich den iOS Display-Einstellungen entsprechend anpasst. Der Kurzbefehl verändert also sein Aussehen, je nachdem ob der Light- oder Dark Mode verwendet wird. Zusätzlich gibt es ein weiteres Theme mit Emojis für alle, die es etwas verspielter mögen.

MergeCuts war bis Version 1.1 ausschließlich auf Englisch verfügbar, auch ein Grund dafür, dass ich den Kurzbefehl bisher noch nicht mit euch geteilt habe. Mit Version 1.2 gibt es MergeCuts nun aber auch auf Deutsch, extra für euch!

MergeCuts bei den Shortcut Awards

MergeCuts ist zum Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung von der Reddit-Community gefeiert worden, da viele Entwickler auf solch einen Kurzbefehl gewartet hatten, der auch unter iOS 13 funktioniert. MergeCuts wurde mit dem „Golden Shortcut Award“ ausgezeichnet und erhielt darüber hinaus zwei Reddit Gold- und eine Reddit Silber-Trophäe.

Letzte Woche wurde MergeCuts auf Reddit bei den „Best of 2019 Awards“ in der Kategorie „Best Shortcut: Utility“ nominiert. Meine Wenigkeit freut sich ebenso über eine Nominierung als „Best Creator Overall“. Nun hat das Voting vor ein paar Tagen begonnen. Bis 22. Februar 2020 kann jeder mit einem Reddit-Account abstimmen. Und wenngleich ich eigentlich nicht der Typ für „fishing for compliments“ bin, so würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn mir alle mit einem bereits existierenden Reddit-Account ihre Stimme geben – natürlich nur, wenn euch MergeCuts und meine anderen Kurzbefehle bisher gefallen haben. Das wäre absolut grandios! Hier kann eine Stimme für MergeCuts abgegeben werden und hier könnt ihr mich persönlich unterstützen (mein Name auf Reddit ist „u/ROPit“).

Wenn ich schon einmal dabei bin: In der Kategorie „Best Shortcut: Fun“ wurde mein Kurzbefehl „I Am Genius“ nominiert und in der Kategorie „Miscellaneous“ (Verschiedenes) wurde mein Kurzbefehl „HiRes GIFs“ nominiert.

Weitere Informationen zum Umgang mit MergeCuts: Version 1.2 ändert nicht die UUIDs, weshalb es möglich ist auch Kurzbefehle/Aktionen zu transferieren, die die „Magische Variable“ nutzen. Grundsätzlich empfehle ich allerdings, wenn möglich, immer auf „Variable festlegen“ zu setzen. In einer künftigen Version von MergeCuts wird es eine zusätzliche Option geben, die UUIDs neu zu vergeben/zu ersetzen.

Nach aktuellen Informationen führt das Ausführen von MergeCuts unter iOS/iPadOS 13.4 Beta zu einem Absturz. Da der Kurzbefehl vom Aufbau her kein Hexenwerk ist und zahlreiche meiner Kurzbefehle ähnlich aufgebaut sind, gibt es eigentlich keinen Grund für dieses Verhalten. Da es sich allerdings um eine Beta handelt, kann und werde ich derzeit nichts am Kurzbefehl ändern.

Ich hoffe sehr, dass euch der Kurzbefehl gefällt.

Viel Spaß mit MergeCuts!