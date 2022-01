Immer noch möglich: App-Start erst nach guter Zwangsbewertung

Seitdem sich der App-Entwickler Kosta Eleftheriou eine rechtliche Auseinandersetzung mit Apple liefert, nutzt der Programmierer seine Freizeit um dubiose App Store-Angebote aufzudecken und zu demonstrieren, welche zwielichtigen Tricks von den schwarzen Schafen des Software-Kaufhauses eingesetzt werden, um Nutzer zum Abo-Abschluss zu überreden, den Verkauf digitaler Produkte mit unlauteren Mitteln anzukurbeln und gute Bewertungen für miserable Applikationen abzustauben.

Was die wichtigen Sterne-Bewertungen angeht haben viele Apps hier historisch auf die Unwissenheit der Nutzer-Community gesetzt und zusätzliche Gratis-Inhalte gegen Abgabe einer 5-Stern-Bewertung versprochen. Was viele Anwender nicht wissen: Apps können die erhaltenen Bewertungen und Sterne nicht einer bestimmten Apple-ID zuordnen. Die Gratis-Dreingabe von App-Inhalten ist damit immer ein leeres Versprechen.

Doch nicht alle Apps locken nur. So spürte Kosta Eleftheriou im Mai 2021 eine Anwendung auf, die die Benutzeroberfläche der vom iOS-Betriebssystem eingeblendeten Bewertungsaufforderung zu Teilen funktionslos werden ließ. Anwender konnten die Bewertungsaufforderung weder abbrechen, noch eine zu schlechte Bewertung abgeben. Berührungen, die die Abgabe von nur einem oder zwei Sternen zur Folge gehabt hätten, wurden von der App schlicht ignoriert:

The review: “This app forced me to give it a good rating before I could use it.”

You: “Pfff, no one’s FORCING you!”

The app: 🤯 pic.twitter.com/R6ytFAguhU

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) May 25, 2021