Afrofuturismus: Neues Apple Watch-Zifferblatt jetzt verfügbar

Begleitet wird das neue Sonderarmband vom Unity Lights Zifferblatt, das ebenfalls zum „Black History Month“ veröffentlicht wurde und von allen Besitzern der Apple Watch aktiviert werden kann. Das Unity Lights Zifferblatt steht ab sofort in der Watch-App zur Verfügung und kann wahlweise mit panafrikanischen Farben oder in schlichtem schwarz-weiß aktiviert werden.

Das neue Apple Watch Armband ist als „Apple Watch Black Unity Geflochtenes Solo Loop“ ab sofort zum Verkaufspreis von 99 Euro im offiziellen Apple Online Store erhältlich. In den Filialgeschäften Cupertinos wird das Armband erst am 1. Februar 2022 aufschlagen.

Beim Afrofuturismus, so Apple, handele es sich um eine Philosophie, die die Erfahrungen von People of Color durch ein Narrativ von Wissenschaft, Technologie und Selbstermächtigung erforscht.

