Für Widget-Fans: Clendar und Run kostenlos

Wir nutzen den anbrechenden Mittwochabend um drei schnelle Links in Apple Software-Kaufhaus zu setzen. Heute konzentrieren wir uns auf zwei gänzlich kostenlose Applikationen, die sich an Fans der mit iOS 14 eingeführten Homescreen-Widgets richten. Sowie auf ein entspanntes Spiel für Gelegenheitsspieler, das gerade Aktualisiert wurde und Anwender die bereits aufgegeben haben zur Rückkehr motiviert. Wir beginnen mit dem Spiele-Titel.

Insert

You are going to send email to