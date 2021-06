iMessage: Zugriff auf alte Nachrichten nahezu unmöglich

Quizfrage an die hier mitlesenden iMessage-Nutzer, die Apples Kurznachrichten-Dienst nicht nur sporadisch einsetzen, sondern sich die blauen Sprechblasen andauern mit Partnern, Freunden oder Kollegen hin und her schicken: Wie lassen sich die ersten Nachrichten in langjährigen Konversationen einsehen?

Nutzer müssen nach oben scrollen

Wir wollen euch nicht all zu lange auf die Folter spannen. Die Frage, die auch in einschlägigen Online-Foren immer wieder gestellt wird, hat keine befriedigende Antwort. Wer „ganz nach oben“ in den iMessage-Verlauf mit einem bestimmten Gesprächspartner springen möchte, für den sieht Apple derzeit keine andere Möglichkeit vor, als sich manuell bis dahin zu scrollen.

Hier jedoch steigen iPhone, iPad und Mac verlässlich aus. Probiert es selbst: Öffnet eine schon seit Jahren aktive Konversation und versucht deren Beginn zu erreichen. Auf dem Mac lauft ihr bei dem Versuch irgendwann in den sogenannten Beachball, auf dem iPhone wird sich die Nachrichten-App selbst beenden.

Einen besonders extremen Fall schildert Spencer Dailey in seinem Blogeintrag zum Thema. Daileys Frau versuchte auf ihrem iPhone 8 Plus die ersten Nachrichten des Ehepaares aufzuspüren, nur um nach 45 Minuten Dauerscrollen mit einer abstürzenden Nachrichten-App konfrontiert zu werden. Immerhin: Während der müßigen Sitzung war an immerhin so nah an den Anfang des Gespräches gekommen, dass dieser nur noch ein Jahr entfernt war.

Belegter Speicher ohne Zugriffsmöglichkeit

Apple bietet also keinen einfachen Zugriff auf alte Nachrichten. Drittanbieter-Werkzeuge wie Chatology wurden inzwischen eingestellt. Wer zudem schon mal die Suche der Nachrichten-App benutzt hat weiß, dass auch dieser Weg keine gangbare Alternative ist. Ein Umstand der für sich genommen schon ärgerlich genug ist, dadurch dass iMessage als Speicherfresser bekannt ist aber noch mehr ins Gewicht fällt.

Da viele Anwender die Nachrichten-App zum Austausch von Bildern, Sprachnachrichten und Videos nutzen, nimmt diese für gewöhnlich eine Unmenge an Platz ein. Platz für den ein Großteil der Anwender bezahlt – ohne jedoch wirklich auf die hier gesicherten Alt-Nachrichten zugreifen zu können.