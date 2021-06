Dieses bietet deutschen Anwendern schon länger die kostenfreie iPhone-Applikation Sicher Reisen an, die euch über die aktuelle Lage in den von euch ausgewählten Ziel-Ländern informiert und hier auch ganz spezifisch auf die jeweiligen Corona-Situationen eingeht.

Wo herrscht noch eine Ausgangssperre? Darf man in Frankreich bereits Urlaub machen? Und: Was ist bei der Einreise in die Schweiz zu berücksichtigen?

Das beobachtete Suchinteresse fällt nicht nur überdurchschnittlich hoch aus, sondern hat, verglichen mit dem Vorjahr, um 30 Prozent zugenommen. Mit am häufigsten nachgefragt: die coronaspezifischen Reiseeinschränkungen und Regeln in den Nachbarländern.

Die Deutschen sind reif für die Insel. Dies legt zumindest das Suchverhalten nahe, das die Deutschen im vergangenen Monat zum Thema Reisen und Urlaub an den Tag gelegt haben . Laut Google führten Urlaubsplanungen und die damit einhergehenden Vorbereitungen verlässlich die Rangliste der Suchanfragen an.

Verlässlicher als Google In Urlaubsstimmung? Sicher-Reisen-App des Bundes in neuer Version

