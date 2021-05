App-Empfehlung: Tailor verbindet Bildschirmfotos

Die Macher der Tailor-App bieten euch die Nutzung der Anwendung auch ohne Bezahlung an, kleben dann jedoch ein kleines Wasserzeichen ganz unten in den fertig zusammengesetzten Screenshot. Wer dieses nicht sehen will, darf nach dem Zahl-was-du-willst-Prinzip die Vollversion zu 1,09 Euro, 3,49 Euro oder 10,99 Euro freischalten.

Die iPhone-Applikation Tailor gehört zusammen mit Picsew und Screenshots Pro zu den bekanntesten iPhone-Anwendungen, um auf euren Geräten vorhandene Bildschirmfotos weiter zu verarbeiten. Im Januar 2015 erstveröffentlicht, steht Tailor heute in Version 2.0 im App Store bereit. Die Macher bieten damit das größte Update seit dem Debüt des knapp 30 Megabyte kleinen Helfers an.

