iMessage-App schickt Tracking-Nummern an Apple-Server

Der Entwickler Jeff Johnson kritisiert, dass Apple den Schutz persönlicher Daten gerne zu Werbezwecken oder um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen verwendet, selbst aber immer wieder nachlässig mit diesem Thema umgeht. Als konkretes Beispiel führt Johnson den Umgang von iMessage mit Tracking-Nummern an. Die App analysiert ganz offensichtlich den Inhalt empfangener Nachrichten und ermöglicht prinzipiell eine Auswertung der Inhalte.

Wohlgemerkt steht Apple in keiner Weise im Verdacht, diese Möglichkeiten auszunutzen. Johnson will lediglich auf die Diskrepanz zwischen Apples Marketingaktivitäten und der tatsächlichen Umsetzung dieser Ziele hinweisen.

Apple leitet iMessage-Links um

Wenn man per iMessage die Tracking-Nummer zu einer Sendung erhält, wird diese dort direkt mit einem Link zur Möglichkeit zur Sendungsverfolgung hinterlegt. Dass iMessage dies erkennt, ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, allerdings führt der Umgang mit dieser Information zu Kritik.

iMessage erkennt nämlich auch, mit welchem Paketdienst diese Information verknüpft ist. Doch anstatt einfach eine direkte Verlinkung mit der Tracking-Seite des Versandpartners herzustellen, wird man beim Aufruf zunächst zu einem Server von Apple geschickt, der seinerseits dann die Weiterleitung zum eigentlichen Ziel übernimmt.

Zuerst vor der eigenen Tür kehren

Angesichts der Tatsache, dass Apple das Thema Datenschutz insbesondere dann, wenn es um seine eigenen Vorteile geht, stets an oberster Stelle anführt, ist Johnsons Kritik nachvollziehbar. Auch wenn dies wohl nicht geschieht, so schafft Apple durch die Umleitung die Möglichkeit, Informationen über die von seinen Kunden genutzten Dienste zu sammeln.

Im Widerspruch dazu hat Apple den Schutz der persönlichen Daten seiner Nutzer mehrfach als Argument dafür genutzt, gegen angeblich mit den EU-Gesetzen verbundene Datenschutzrisiken zu wettern und mit dieser Argumentation sogar die WLAN-Funktion der Apple Watch eingeschränkt.