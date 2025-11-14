Ladezubehör: Günstige Netzteile und Kabel

Einfache und günstige Netzteile müssen nicht von unbekannten Herstellern stammen. Anker hat den Preis für sein 20W-Adapter-Doppelpack erneut gesenkt. Hier bekommt man vorübergehend zwei Netzteile und zwei USB-C-Kabel zusammen für lediglich 12,99 Euro.

Das Angebot richtet sich an Nutzer, die eine einfache Stromversorgung für USB-Geräte oder ein günstiges Netzteil zum Mitnehmen suchen. Beide Adapter verfügen über je einen Anschluss für USB-C und USB-A und die 20 Watt reichen aus, um ein verbundenes iPhone mit erhöhter Geschwindigkeit zu laden. Der Sonderpreis gilt allerdings nur für die Version in Weiß.

70-Watt-Ladegerät mit Klappstecker

Wer mehr Leistung sucht, kann einen Blick auf das gerade ebenfalls deutlich im Preis reduzierte Anker Nano Ladegerät mit 70 Watt werfen. Hier bezahlt man gerade 29,99 Euro für ein Kombi-Ladegerät mit zwei Anschlüssen für USB-C und einem USB-A-Anschluss. Im Lieferumfang ist zudem ein mit Nylon ummanteltes Kabel enthalten.

Das in Schwarz und Weiß zum Aktionspreis erhältliche Netzteil wird durch einen klappbaren Netzstecker zusätzlich kompakt. Anker gibt die Abmessungen mit 5,3 × 4,3 × 3,1 cm an. Über die beiden USB-C-Anschlüsse kann man jeweils die maximale Leistung von 70 Watt beziehen, der USB-A-Anschluss gibt bis zu 33 Watt aus. Sind mehrere Geräte gleichzeitig verbunden, wird die Ausgabe entsprechend aufgeteilt. Die texturierte Oberfläche soll in Verbindung mit einem Metallrahmen nicht nur für einfacheres Handling, sondern zugleich auch für ein ansprechendes Äußeres sorgen.

4 Ladekabel für 5 Euro

Zu guter Letzt noch ein Tipp für Menschen, die mehr USB-C-Kabel benötigen. Der Anbieter Lisen bietet sein Set mit vier USB-C-Kabeln in verschiedenen Längen ohnehin schon immer recht günstig an. Mit dem Rabattcode KRS9PITW lässt sich der Endpreis an der Amazon-Kasse vorübergehend jedoch auf 4,99 Euro reduzieren.

Somit bezahlt man pro Kabel nur noch etwas mehr als einen Euro. Enthalten sind zwei Kabel mit jeweils einem Meter Länge, ein weiteres mit 0,5 Metern und eines mit zwei Metern Länge. Die mit Textil ummantelten Kabel unterstützen das Laden von Geräten mit bis zu 60 Watt und Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mbps.

Denkt daran, dass Amazon das Eingeben von Rabattcodes immer komplizierter macht. Das benötigte Eingabefeld findet sich bei der Auswahl der Zahlungsmittel. Ignoriert die Angaben zur Mindestlänge des Codes und vergesst nicht, die Eingabe durch den Pfeil rechts zu bestätigen. Der rabattierte Endpreis wird erst angezeigt, wenn dieser Schritt abgeschlossen ist.