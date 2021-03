Im Online-Banking: QR Log-in als Alternative zum Passwort

Die Direktbank ING-DiBa bietet ihren Kunden fortan die Möglichkeit an, sich statt der üblichen Kombination aus Benutzername und Passwort auch ausschließlich mit dem Mobiltelefon und über das Abscannen von zwei QR-Codes im Online-Banking anzumelden. Der neue, so genannte QR Log-in wurde zum Wochenende eingeführt und lässt sich ab sofort von allen interessierten Kunden in Kundinnen nutzen.

So wird man beim Login in das Online-Banking ab sofort vor die Wahl gestellt und kann sich zwischen regulärer Methode und ebenfalls angebotenem QR Log-in entscheiden. Wer letztgenannten wählt, absolviert mit diesem auch die inzwischen zwingend vorgeschriebene Zwei-Faktor-Authentifizierung, die nach Angaben der ING-DiBa bereits Teil des neuen Login-Verfahrens ist.

Codes beinhalten auch „2. Faktor“

Gescannt werden die beide QR-Codes mit dem Scanner der offiziellen „ING Banking to go“-Applikation, der seit dem 11. März beziehungsweise seit Version 4.5.6 Teil der offiziellen Banking-Anwendung des Finanzhauses ist.

Das bequeme Verfahren (vor allem für Nutzer ohne Passwort-Manager) läuft dabei wie folgt ab: Webseite der Bank ansteuern. „Anmelden mit QR Log-in“ auswählen. Banking-Applikation starten. Die beiden angezeigten QR-Codes nacheinander einscannen. Fertig. Jetzt kann das Online-Banking ohne Passwort-Eingabe genutzt werden.

Einzige Einschränkung: Die angezeigten QR-Codes sind lediglich 120 Sekunden lang gültig. Sollten diese, vielleicht wegen eines plötzlichen Telefonates abgelaufen sein, muss der QR Log-in erneut initiiert und von vorne gestartet werden.

Vorbild für andere Banken?

Auch wenn viele Anwender mittlerweile auf Passwort-Manager oder im Browser gesicherte Zugangsdaten setzen dürften, zeigt der QR Log-in doch eine durchaus bequeme Alternative zum traditionellen Login auf, den wir in Zukunft wahrscheinlich bei immer mehr Anbietern mit eigener Smartphone-Applikation sehen werden.