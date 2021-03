Corona-Warn-App: Risikoberechnung wird erneut verändert

An der offiziellen Corona-Warn-App der Bundesregierung wird weiter geschraubt. Zum einen wird die Anwendung derzeit darauf vorbereitet, nach den Ostertagen auch als Check-In-Lösung für die spezifische Kontaktnachverfolgung an bestimmten Orten und Zeiten zu dienen – ifun.de berichtete. Zum anderen wird seit Ende des vergangenen Jahres kontinuierlich an der Risikoberechnung gearbeitet.

Bilder: Fraunhofer Institut

Kurzkontakte schon ab 5 Minuten

Diese wurde schon im Februar auf die neuen Virusmutationen abgestimmt und so überarbeitet, dass Kurzkontakte zwischen zwei Personen schon dann berücksichtigt werden, wenn diese die 5-Minuten-Grenze erreicht haben. Zuvor galt bekanntlich ein Schwellwert von mindestens 10 Minuten der erreicht werden musste, ehe die während dieser Zeit ermittelten Kontakte in der anschließenden Risikoberechnung berücksichtigt wurde.

Schon damals warnten die Entwickler von SAP: Die Umstellung der Algorithmen werde dazu führen, dass die Anzahl der Begegnungen mit niedrigem Risiko (grüne Kachel in der Corona-Warn-App) leicht ansteigen werde.

Zum Wochenende hat SAP nun über eine erneute Verbesserung der Risikoberechnung informiert, die in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) und dem Robert Koch-Institut vorgenommen worden sei.

Dafür habe man auf Testergebnisse zurückgegriffen, die in „Testlandschaften mit Körperattrappen“ und bei Messungen unter Real-Bedingungen (wie in Bussen und Bahnen) ermittelt wurden.

Gesammelte Bewertung kurzer Kontaktzeiten

Herausgekommen ist eine Änderung der Bewertung von Kontakten mit kurzer Kontaktzeiten. Hierzu erklären die Entwickler der Corona-Warn-App:

[…] werden kurze Kontaktzeiten mit später positiv getesteten Personen nicht mehr ausgefiltert, sondern individuell bewertet und über den Tag summiert. Jenseits des Nahbereichs bis 1,5 Meter fließen auch Kontaktzeiten in einem Abstand bis 2,5 Meter in die Berechnung der entsprechenden Bluetooth-Signaldämpfungsgrenzwerte ein, allerdings nur mit 50%, da das Infektionsrisiko über Tröpfchen (anders als bei Aerosolen) mit zunehmendem Abstand rasch abnimmt.

Zudem wird sich die Priorisierung ermittelter Kontaktpersonen ändern. Dies wird ebenfalls für eine Erhöhung der roten und der grünen Hinweiskacheln in der Corona-Warn-App sorgen: