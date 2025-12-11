Geheimtipp Game Nest: Umfangreiche Spielesammlung für unterwegs

Mit Game Nest steht eine neue App im App Store bereit, die zahlreiche bekannte Spiele und Werkzeuge in einer einzigen Anwendung vereint. Der Entwickler Rohit Modani reagiert damit auf die (nicht nur) ihn nervende Tatsache, dass selbst einfache Spiele wie Sudoku oder Minesweeper häufig nur mit intensiver Werbeeinbindung angeboten werden.

30 Mini-Spiele für Reise und Haltestelle

Game Nest funktioniert ohne Internetzugang und stellt alle Inhalte kostenfrei zur Verfügung. Nutzer müssen sich nicht registrieren, da die App vollständig ohne Konten und Tracking auskommt.

Die Sammlung umfasst 30 Spiele und mehrere kleine Hilfswerkzeuge. Dazu gehören Logikspiele wie Sudoku, Minesweeper oder 2048 sowie Brett- und Arcade-Klassiker wie Snake, Vier gewinnt oder Mancala.

Ergänzt wird das Angebot durch Lernspiele und kleine Alltagswerkzeuge wie einen Münzwurf, einen Zufallszahlengenerator oder einen Pomodoro-Timer. Die App speichert den Fortschritt in zahlreichen Titeln automatisch und erlaubt es damit, Spiele jederzeit fortzusetzen.

Offline-Klassiker ohne Werbung

Die Anwendung stellt elf verschiedene Farbschemata bereit, die sich je nach persönlichem Geschmack auswählen lassen. Die Themen reichen von schlichten Varianten bis hin zu farbintensiven Designs. Spiele mit Computergegnern nutzen einfache, lokal arbeitende Computergegner.

Für viele Titel stehen Statistiken zur Verfügung, die gewonnene und verlorene Partien dokumentieren. Eine Favoritenfunktion erleichtert zudem den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Inhalte.

Da Game Nest ausschließlich offline arbeitet, werden alle Daten direkt auf dem Gerät gespeichert. Die App eignet sich damit besonders für Situationen ohne stabile Verbindung wie Reisen oder Pendelstrecken.

Game Nest richtet sich an Nutzer, die mehrere klassische Spiele in einer kompakten Lösung suchen und dabei auf Werbung oder In-App-Käufe verzichten möchten. Noch sind die einzelnen Titel nicht alle auf hochglanz poliert, da die Anwendung jedoch erst wenige Tage alt ist, darf hier auf baldige Nacharbeit gehofft werden.