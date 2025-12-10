Einfache Montage und Stromversorgung
Wyze Window Cam: Außenkamera innen montiert
Wyze bietet seine Produkte bislang zwar noch nicht in Deutschland an, deren neueste Produktvorstellung ist uns dennoch eine Erwähnung wert. Mit der Wyze Window Cam hat das Unternehmen eine Sicherheitskamera für die Überwachung von Außenbereichen im Programm, die allerdings im Raum platziert und direkt am Fenster befestigt wird.
Wyze sieht mit diesem Konzept mehrere Vorteile verbunden. Man erspart sich den in der Regel größeren Aufwand für eine Montage im Außenbereich und muss sich auch weniger Gedanken über die Stromversorgung machen. Die Kamera wird mithilfe eines Klettsystems von innen direkt an der Fensterscheibe befestigt. Zusätzliche Werkzeuge oder gar Bohrungen sind nicht erforderlich. Für die Stromversorgung liegt ein Kabel mit drei Metern Länge samt Halteklammern bei, um die Leitung unauffällig verlegen zu können.
Für Fensterplatzierung optimiert
Das Unternehmen hat zwar auch zuvor schon Lösungen angeboten, mit deren Hilfe gewöhnliche Kameras für die Überwachung von Außenbereichen innen am Fenster platziert werden konnten. Die Window Cam ist allerdings speziell für diesen Zweck optimiert, was sich laut Hersteller besonders in der Bildqualität niederschlägt.
Die Kamera zeichnet in 1080p auf und soll auch bei schwachem Umgebungslicht klare Bilder liefern. Ein lichtstarker Sensor und eine große Blendenöffnung sollen dafür sorgen, dass selbst in dunklen Umgebungen farbige Aufnahmen möglich sind. Die Kamera bietet darüber hinaus die Möglichkeit, rund um die Uhr aufzuzeichnen. Ein Zeitraffer-Modus erlaubt es, längere Abläufe zu kompakten Clips zusammenzufassen. Als Speichermedium werden MicroSD-Karten mit bis zu 512 Gigabyte unterstützt. Alternativ bietet das Unternehmen eine kostenpflichtige Cloud-Speicheroption an.
Apple Home bleibt außen vor
Über die zugehörige App kann man auch Benachrichtigungen bei erkannten Bewegungen erhalten. Die Einrichtung der Kamera erfolgt über Bluetooth, die Datenübertragung anschließend über 2,4 GHz WLAN. Mit Apple Home lässt sich die Window Cam von Wyze allerdings nicht verbinden, das System unterstützt nur Amazon Alexa, Google Assistant und IFTTT.
Die Wyze Window Cam wird zu einem Preis von 34,98 US-Dollar über die Website des Unternehmens angeboten.
Ist in Deutschland nicht erlaubt.
Hä klar, warum nicht. Zum Beispiel auf dem Privatgrundstück
Doch ist erlaubt
Einbruch und Diebstahl auch nicht!
Warum ist das in Deutschland nicht erlaubt und vor allem was ist nicht erlaubt? Grundsätzlich sind Kameras nicht verboten, also was genau meinst du?
Den eigenen Garten zu bewachen? Dass bezweifle ich.
Aber bleibt es dabei? Die Kamera schaut nicht so aus, als könnte man das richtig gut einstellen, damit wirklich Licht 1 mm über den eigenen Zaun gefilmt wird.
Das kann man per Software lösen. Ab dem Gartenzaun wird bei der Aufnahme dann ausgegraut. Ist bei Blink auch so.
Da liegen Sie aber falsch, hängt von der lokalen Installation und dem abgedeckten Bereich ab.
Er meint wahrscheinlich, dass man die Kamera nicht von außen beim Nachbar montieren darf. Good Point.
:)
Besser so rum als andersrum;-)
Na, dann wird sicherlich in Deutschland die drei oder Vierfachverglasung dafür dann Probleme machen, dass die Kamera sich dauerhaft selbst filmt, während sie draußen nicht sieht, was wohlmöglich Sache ist
Womöglich. (Will nicht klugscheissen, nur helfen.)
Eher ist das technische Problem dass Infrarot Strahlen nicht durch Glas strahlen also nur bei ausreichend Licht außen gefilmt wird
Für alle mit Außen-Rollos, die in der Nacht heruntergeladen werden, ungeeignet (für den Nachteinsatz).
Lädt man die Rolläden jetzt nur nachts runter, weil der Strom oder das Datenvolumen billiger ist? Ist der 3D Drucker auch groß genug dafür? Frage für einen Freund.
Nein, du verstehst das falsch. Es ist eine Rolllade, zum schließen lädst du sie runter. Oder rollt man sie runter???