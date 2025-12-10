Wyze Window Cam: Außenkamera innen montiert

Wyze bietet seine Produkte bislang zwar noch nicht in Deutschland an, deren neueste Produktvorstellung ist uns dennoch eine Erwähnung wert. Mit der Wyze Window Cam hat das Unternehmen eine Sicherheitskamera für die Überwachung von Außenbereichen im Programm, die allerdings im Raum platziert und direkt am Fenster befestigt wird.

Wyze sieht mit diesem Konzept mehrere Vorteile verbunden. Man erspart sich den in der Regel größeren Aufwand für eine Montage im Außenbereich und muss sich auch weniger Gedanken über die Stromversorgung machen. Die Kamera wird mithilfe eines Klettsystems von innen direkt an der Fensterscheibe befestigt. Zusätzliche Werkzeuge oder gar Bohrungen sind nicht erforderlich. Für die Stromversorgung liegt ein Kabel mit drei Metern Länge samt Halteklammern bei, um die Leitung unauffällig verlegen zu können.

Für Fensterplatzierung optimiert

Das Unternehmen hat zwar auch zuvor schon Lösungen angeboten, mit deren Hilfe gewöhnliche Kameras für die Überwachung von Außenbereichen innen am Fenster platziert werden konnten. Die Window Cam ist allerdings speziell für diesen Zweck optimiert, was sich laut Hersteller besonders in der Bildqualität niederschlägt.

Die Kamera zeichnet in 1080p auf und soll auch bei schwachem Umgebungslicht klare Bilder liefern. Ein lichtstarker Sensor und eine große Blendenöffnung sollen dafür sorgen, dass selbst in dunklen Umgebungen farbige Aufnahmen möglich sind. Die Kamera bietet darüber hinaus die Möglichkeit, rund um die Uhr aufzuzeichnen. Ein Zeitraffer-Modus erlaubt es, längere Abläufe zu kompakten Clips zusammenzufassen. Als Speichermedium werden MicroSD-Karten mit bis zu 512 Gigabyte unterstützt. Alternativ bietet das Unternehmen eine kostenpflichtige Cloud-Speicheroption an.

Apple Home bleibt außen vor

Über die zugehörige App kann man auch Benachrichtigungen bei erkannten Bewegungen erhalten. Die Einrichtung der Kamera erfolgt über Bluetooth, die Datenübertragung anschließend über 2,4 GHz WLAN. Mit Apple Home lässt sich die Window Cam von Wyze allerdings nicht verbinden, das System unterstützt nur Amazon Alexa, Google Assistant und IFTTT.

Die Wyze Window Cam wird zu einem Preis von 34,98 US-Dollar über die Website des Unternehmens angeboten.