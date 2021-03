IKEA STYRBAR: Neue 4-Tasten-Fernbedienung erreicht Deutschland

Erstmals gesichtet im vergangenen Oktober, ist die neue IKEA Home Smart-Fernbedienung jetzt in den ersten Deutschland-Filialen des Möbelhauses aufgeschlagen. Dies berichtet ifun.de-Leser Christian aus Köln und gibt der neuen Fernbedienung gute Noten für den ersten Eindruck.

Doppel-AAA statt Knopfzelle

So macht die mit zwei AAA-Zellen betriebene Fernbedienung einen deutlich wertigeren Eindruck als ihr runder Kunststoff-Vorgänger. Aus Alu gefertigt, kostet die STYRBAR in Deutschland 10 Euro und bringt im Lieferumfang eine magnetische Halterung mit, die wahlweise mit Klebestreifen oder mit zwei Schrauben an einem beliebigen Ort im Haushalt arretiert wird.

Im Online-Shop und auf der Webseite des Unternehmens ist die neue IKEA-Fernbedienung noch nicht gelistet, das kürzlich veröffentlichte App-Update der offiziellen IKEA Home Smart-Applikation hat sich jedoch schon um die Software-Vorbereitungen für STYRBAR gekümmert, die sich nun schon mit im Haushalt aufgestellten TRÅDFRI-Gateways koppeln lässt.

Wie der Vorgänger soll sich die neue STYRBAR mit allen bei IKEA erhältlichen TRÅDFRI-Lampen und Leuchtmitteln koppeln lassen und kann als eine von zwei Fernbedienungen pro eingerichtetem Zimmer eingesetzt werden.

Die beiden AAA-Batterien sollen dem Schalter eine längere Laufzeit als dem nur mit einer Knopfzelle ausgestatteten Vorgänger mit auf den Weg geben, zudem ist davon auszugehen, dass sich auch die Reichweite verbessert haben dürfte, was sich positiv aus große Haushalte mit IKEA-Gateway auswirken dürfte.

Über die IKEA-Gateway lassen sich die Leuchtmittel des Möbelhauses auch in Apple HomeKit integrieren. Seit dem jüngsten Gateway-Update tauchen hier auch die günstigen Bewegungsmelder auf sind als HomeKit-Geräte über die Home-App ansprechbar.

STYRBAR im Video