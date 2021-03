IKEA Home Smart: App-Update für STYRBAR und Einschaltverhalten

Als IKEA Ende Februar die Firmware-Aktualisierung für die so genannte TRÅDFRI-Gateway zur Verfügung stellte und damit unter anderem die Bewegungsmelder HomeKit-tauglich werden ließ, tauchten in den Update-Beschreibungen zur Smart-Home-Steuerzentrale der Schweden auch Hinweise auf ein fortan konfigurierbares Einschaltverhalten auf. Nutzer suchten dieses nach dem Einspielen der Firmware allerdings vergeblich.

Einschaltverhalten jetzt konfigurierbar

Nun stellt sich heraus: Für die Lampen-Konfiguration musste noch auf eine Aktualisierung der offiziellen IKEA Home Smart-App gewartet werden. Diese liegt nun vor. Version 1.14.1 exponiert die neuen Einstellungen für das Einschaltverhalten der zu Hause installierten Lichter im Bereich Einstellungen > Beleuchtung > Einschalteinstellungen.

Hier lässt sich für jede LED-Lampe, jede Leuchtleiste und jeden Strahler einstellen, wie diese auf einen kurzen Stromverlust reagieren sollen – unabhängig davon ob dieser durch einen Stromausfall oder das kurze Betätigen des Wandschalters ausgelöst wurde.

Zur Wahl stehen hier nun die neuen Optionen „Immer einschalten“ und „Ein/Aus-Status merken“. Was jetzt als Komfort-Option angeboten wird, drückte IKEA seinen Kunden vor einem Jahr zwangsweise aufs Auge. Ein vergeigtes Firmware-Update änderte das Einschaltverhalten damals für alle Lichter. Kunden, die die Standard-Einstellungen wiederherstellen wollten, mussten ihr Lichter einzeln trennen und neu in die TRÅDFRI-Gateway (und damit auch in HomeKit) aufnehmen.

STYRBAR offiziell unterstützt

Zudem liefert die App-Aktualisierung jetzt die offizielle Unterstützung für den neuen STYRBAR-Taster, der nicht mehr auf Knopfzellen, sondern auf zwei AAA-Batterien setzt und vor Spritzwasser geschützt ist. Dieser tauchte bereits im Oktober auf, ist bei IKEA Deutschland aber noch nicht verfügbar.