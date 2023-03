In der App können dann nicht nur Videos, sondern auch zahlreiche 3D-Modelle zur Weiteren Bearbeitung am Rechner exportiert werden. Zudem bietet der Download den iMessage-Versand der aufgenommenen 3D-Grundrisse an.

Der Aufnahmeprozess nimmt euch dabei mit schraffierten, roten Hilfslinien an die Hand. Anfangs ist noch die gesamte Wohnung beziehungsweise das gesamte Haus schraffiert, je mehr Bereiche erfasst werden, um so mehr der Schraffierung wird entfernt.

Zur Erinnerung: Mit Scaniverse lassen sich in Windeseile dreidimensionale Grundrisse mit Hilfe der iPhone-Kamera und den in aktuellen iPhone-Modellen verbauten LiDAR-Modulen erfassen.

Per iMessage als VR-Ansicht teilen Mit dem iPhone: 3D-Grundrisse aufnehmen und in VR teilen

Insert

You are going to send email to