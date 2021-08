IKEA Luftreiniger STARKVIND: HomeKit-Bestätigung und Preise

Die Trådfri-Gateway ist seit der Nacht zum Mittwoch bereits auf die neue IKEA-Hardware vorbereitet. So hat IKEA gestern Abend die Release Version 1.17.1 für die Gateway ausgegeben und hebt diese damit auf die Firmware-Version 1.15.55 an.

Das wichtigste zuerst: Die Deutschland-Preise für STARKVIND stehen fest: Das Standgerät wird 99,99 Euro kosten, der Tisch mit integriertem Luftreiniger wird für 149 Euro in den Verkauf gehen. Wie berichtet werden die STARKVIND-Geräte ab Oktober in den deutschen IKEA-Einrichtungshäusern auf interessierte Kunden warten. Zum Vergleich: Der schon bislang erhältliche Einfach-Luftreiniger FÖRNUNFTIG kostet 49,99 Euro .

IKEA hat sich mit der Beantwortung unserer Fragen zu dem am Montag vorgestellten Luftreiniger STARKVIND zwar etwas Zeit gelassen, hat nun aber nachgeliefert, was wir zum Wochenanfang noch vermisst haben: Die deutschen Preise und verlässliche Informationen zur HomeKit-Integration der neuen Luftreiniger-Familie.

Insert

You are going to send email to