Neue IKEA-App im Anmarsch, Zuginfos per Echo, Banking-Apps für iOS 16

Sowohl die Deutsche Kreditbank (DKB) als auch die Sparkassen haben ihre TAN-Applikationen in Vorbereitung auf die heutige Freigabe von iOS 16 jetzt in neuen, mit dem nächsten iPhone-Betriebssystem kompatiblen Versionen veröffentlicht. Anwender mit Konten bei den beiden Kreditinstituten können damit nun bedenkenfrei auf das neue System updaten, das voraussichtlich gegen 19 Uhr deutscher Zeit zum Download bereitgestellt wird.

Die Deutsche Bahn bietet schon länger eine Reiseauskunft über Amazon Alexa an, die sich per Sprachsteuerung in Anspruch nehmen lässt. Für eben jene Zugauskunft steht nun die Erweiterung „Send-to-Phone“ zur Verfügung. Diese ermöglicht die Verknüpfung des Deutsche Bahn Skills mit dem eigenen Smartphone.

