IKEA DIRIGERA im Bild: Das ist der neue Smart-Home-Hub

So handelt es sich beim IKEA DIRIGERA erneut um eine runde, diesmal aber deutlich flachere Variante des Hubs, das über ein USB-Kabel mit Strom versorgt wird und eine Netzwerkbuchse zum Anschluss an das Heimnetz mitbringt. Eine Aussparung in der Rückseite erlaubt das vertikale Aufhängen an einer Schraube, ein Reset-Button kann mit einer Büroklammer betätigt werden.

Insert

You are going to send email to