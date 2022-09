Corona-Warn-App zur Maskenpflicht, TomTom Amigo mit CarPlay

Das erste Update seit Ende August schneidet sich eine Scheibe bei der „Darf ich das ?“-Applikation ab und zeigt fortan selbst an, in welchem Bundeslands man wo genau zum Tragen einer Maske verpflichtet ist.

Kurz vor dem Saison-Start im Oktober (zum nächsten Monat tritt bekanntlich auch wieder die bundesweite Maskenpflicht in Arztpraxen, im Fernverkehr und in Einrichtungen des Gesundheitswesens in Kraft ) steht die Corona-Warn-App jetzt in Version 2.27 zum Download im App Store bereit.

