ifixit stuft Reparaturfreundlichkeit des iPhone 14 herunter

Will man die Geräte reparieren, so muss man zwingend die von Apple lizenzierten und ausgegebenen Ersatzteile kaufen, da diese bereits bei der Bestellung mit der entsprechenden Gerätenummer verknüpft werden. Verwendet man stattdessen gebrauchte oder alternative Ersatzteile, sieht man sich mit nervtötenden Warnmeldungen und im schlimmsten Fall auch Funktionseinschränkungen konfrontiert. Das iPhone sei zwar reparierbar, ließe sich jedoch wenn man nicht die von Apple ausgegebenen Bauteile verwendet nicht mehr ohne Einschränkungen verwenden.

Als die Reparatur-Experten von ifixit das iPhone 14 im vergangenen Jahr unter die Lupe genommen haben, lobten sie das Gerät in höchsten Tönen. Apple habe es gezielt auf bessere Reparaturfreundlichkeit hin optimiert. Während das im Jahr davor erschienene iPhone 13 in Sachen Reparierbarkeit zu den kompliziertesten iPhone-Modellen überhaupt zähle, sei das iPhone 14 so einfach zu reparieren, wie zuletzt das iPhone 8 aus dem Jahr 2017.

Insert

You are going to send email to