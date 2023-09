Die kleinen Symbole zeigen dann mit Apples Akku-Widget vergleichbar auf dem Home-Bildschirm an, wie lange es noch dauert, bis die entsprechende Aufgabe das nächste Mal erledigt werden will beziehungsweise wie lange sie schon überfällig ist. Der große Vorteil hierbei ist mit Blick auf solche wiederkehrenden Aufgaben, dass sie zwar nicht in Vergessenheit geraten, aber auch nicht mit massivem Auftretenden und regelmäßigen aktiven Erinnerungen stören.

Mindr kommt in der ersten Version allerdings ein wenig unflexibel und setzt standardmäßig auf die Anzeige von vier regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben. Diese Plätze lassen sich komplett frei belegen und wenn nötig auch mit weniger relevanten Tätigkeiten auffüllen. Beim Einrichten vergibt man den Titel, wählt ein passendes Symbol aus Apples Emoji-Liste und legt die damit verbundene Frist in Tagen, Monaten oder Jahren fest. Als Anwendungsbeispiele nennt der Entwickler das Entkalken der Kaffeemaschine oder auch Wechseln der Bettbezüge.

Optisch am Akku-Widget orientiert Mindr packt wiederkehrende Aufgaben in ein interaktives Widget

