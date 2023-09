„Siri ohne Hey“ nicht in Deutschland – Apple Watch ohne schnellen Zifferblatt-Wechsel

Bei der Vorstellung von iOS 17 im Sommer hat Apple unter anderem angekündigt, dass es künftig genügt, wenn man „Siri“ anstelle von „Hey Siri“ sagt, um die in verschiedene Apple-Geräte integrierte Sprachassistentin zu bemühen. Was im Rahmen der Vorstellung ein wenig untergegangen ist: Die Funktion ist zumindest fürs erste nicht in Deutschland verfügbar.

Uns haben zu dieser Funktion inzwischen einige Nachfragen erreicht und ein großer Teil der Apple-Kunden scheint diesbezüglich auch der gleichen Meinung: Die Möglichkeit, anstelle von „Hey Siri“ einfach „Siri“ zu sagen, würde die Verwendung von Apples Sprachsteuerung erleichtern und aufwerten.

Apple hat sich bezüglich dieser Option wohl von Amazons Alexa inspirieren lassen und sich dort dann auch gleich noch deren „Aufmerksamkeitsmodus“ abgeschaut. Siri kann in dem ebenfalls mit iOS 17 eingeführten „Back-to-back“-Modus nämlich auch mehrere Anfragen hintereinander beantworten beziehungsweise ausführen, ohne dass man sie hierfür jedesmal wieder neu aktivieren müsste.

Aber auch die „Back-to-Back“-Anfragen wird es in Deutschland zunächst nicht geben. Wie das „Siri“ anstelle von „Hey Siri“ wird dies erstmal nur auf englischsprachigen Systemen unterstützt. Offiziell nennt Apple hier neben den USA noch Großbritannien, Kanada und Australien. Bezüglich der Bereitstellung in weiteren Ländern hüllt sich Apple in Schweigen.

Apple Watch: Kein Zifferblatt-Wechsel durch Wischen

Auch auf der Apple Watch vermissen manche Nutzer nach dem Update auf watchOS 10 eine Funktion. Hier hat Apple die Möglichkeit entfernt, durch Wischen über den Bildschirm zwischen verschiedenen Zifferblättern zu wechseln.

Diese Funktion hatte allerdings auch nicht nur Freunde. Gleichermaßen wie es Träger der Uhr gab, die die Möglichkeit zum schnellen Wechsel aktiv nutzten, haben sich andere Apple-Watch-Besitzer darüber geärgert, dass sich das Zifferblatt manchmal auch ganz aus Versehen umgestellt hat.

Als Workaround bleibt die umständlichere Möglichkeit, durch langes Drücken auf den Bildschirm in den Bearbeiten-Modus für die Zifferblätter zu wechseln und hier auf ein anderes Motiv umzustellen.