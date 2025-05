Identitätsschutz anwenden: Gesichter direkt in der Fotos-App verpixeln

In der aktuellen Version des iPhone-Betriebssystems bietet Apple mit dem „Identitätsschutz“ eine bislang eher unbekannte Funktion zur schnellen Unkenntlichmachung von Gesichtern an. Wir wollen das Feature, das gestern in den ifun.de-Kommentaren angerissen wurde, an dieser Stelle kurz vorstellen.

Pixeln statt löschen

Die Funktion ist Besttandteil des sogenannten „Bereinigen“-Werkzeugs, das nicht nur störende Objekte aus Bildern entfernen kann, sondern auch erlaubt, gezielt Gesichter zu verpixeln. Auf diese Weise lassen sich abgebildete Personen vor der Weitergabe oder Veröffentlichung eines Fotos zuverlässig unkenntlich machen.

Die Funktion ist in Apple Intelligence integriert und steht ab iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.1 zur Verfügung – allerdings nur auf Geräten mit entsprechender Hardware. Unterstützt werden das iPhone 15 Pro, alle Modelle der iPhone-16-Reihe, iPads mit A17 Pro oder M1-Chip sowie Macs ab M1. Die Anwendung ist auf Fotos beschränkt. Wer Gesichter in Videos unkenntlich machen möchte, muss weiterhin auf spezialisierte Drittanbieter-Apps zurückgreifen.

Bearbeitung mit wenigen Gesten

Zur Nutzung genügt es, in der Fotos-App den Bearbeitungsmodus zu öffnen und den Tab „Bereinigen“ auszuwählen. Dort lassen sich unerwünschte Inhalte wie Reflexionen, Gegenstände oder eben Gesichter markieren. Die Auswahl erfolgt entweder durch einen Kreis oder durch das Überstreichen mit Finger, Maus oder Apple Pencil. Nach dem Loslassen wird automatisch der sogenannte Identitätsschutz aktiviert und das markierte Gesicht verpixelt.

Wird das markierte Element fälschlich entfernt statt verpixelt, kann die Aktion über den „Zurücksetzen“-Button rückgängig gemacht und erneut ausgeführt werden. Auf diese Weise lässt sich auch die Stärke der Verpixelung anpassen. Die Bearbeitung erfolgt vollständig lokal auf dem Gerät und kann vor dem Speichern jederzeit verändert oder entfernt werden.