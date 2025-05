Kalender-App „What = Next“: Wochenansicht und Aufgabenverwaltung

Die junge iOS-Anwendung „What = Next“ richtet sich an Nutzer, die ihre Termine und Erinnerungen unkompliziert und übersichtlich organisieren möchten. Die App stellt sowohl eine klassische Wochenansicht als auch eine strukturierte Listenansicht bereit.

Je nach Vorliebe lässt sich zwischen beiden Darstellungen umschalten. Durch ein reduziertes Design und eine kompakte Benutzeroberfläche soll der Überblick auch bei vollen Kalendern gewahrt bleben.

Zwei Kalender-Sets und konfigurierbare Vorlagen

Ein zentrales Merkmal von „What = Next“ ist die Möglichkeit, zwischen zwei getrennten Kalender- und Erinnerungssets zu wechseln. Dies kann etwa für die Trennung von beruflichen und privaten Terminen sinnvoll sein. Wiederkehrende Ereignisse und Aufgaben lassen sich mithilfe von Vorlagen effizient verwalten, was die Eingabe ähnlicher Inhalte erleichtert.

Die App bietet verschiedene Wege zur Navigation: Per Wischgeste kann zwischen Tagen und Wochen gewechselt werden, eine gezielte Datumsauswahl ist ebenfalls möglich. Einzelne Einträge lassen sich durch Antippen bearbeiten, neue Inhalte können per langem Druck auf freie Flächen hinzugefügt werden.

Anpassbar und mehrsprachig

Für die Darstellung stehen ein Dunkelmodus sowie verschiedene Schriftgrößen zur Verfügung. Auch Akzentfarben können individuell angepasst werden. Die App unterstützt derzeit drei Sprachen: Deutsch, Englisch und Niederländisch.

„What = Next“ ist kostenlos im App Store verfügbar und benötigt mindestens iOS 18. Die Anwendung ist nur sechs Megabyte klein und läuft auf iPhone, iPad und Apple Watch und verfügt weder über In-App-Käufe noch über Abonnements oder Werbeanzeigen, sondern präsentiert sich als komplett kostenloses Experiment des Entwicklers Peter Vogels, den regelmäßiger ifun.de-Leser eventuell schon von seiner Apple Home-Applikation „HomeWatch“ kennen.

Ob die App unsere „Geheimtipp“-Kriterien erfüllen kann, können wir euch erst sagen, nachdem wir den Kalender ein paar Tage im Alltagseinsatz genutzt haben.