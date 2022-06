Hyundai und BYD bald mit CarKey-Unterstützung

Der Hinweis auf die kommenden Neuzugänge findet sich in einer frisch aktualisierten Konfigurationsdatei von Apple, in der auch Details zur NFC-Funktionalität einzelner Dienste hinterlegt sind. Den vom Apple-Blog MacRumors hier aufgestöberten Änderungen zufolge, sind Hyundai und BYD die nächsten CarKey-Partner von Apple. Ähnlich war der Ablauf bereits beim letzten Update diesbezüglich, als Kia und Genesis zunächst in dieser Konfigurationsdatei ergänzt wurden, bevor sie offiziell von Apple als Anbieter von Fahrzeugen mit CarKey-Unterstützung gelistet wurden.

Insert

You are going to send email to