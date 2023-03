HOW TO GET RICH…?: Neues ARD-Format beleuchtet Trading-Apps

Wer am Wochenende noch nichts vorhat, der kann sich die neue NDR-Produktion HOW TO GET RICH…? in der ARD Mediathek vormerken. Die ersten voer Folgen des neuen Finance-Education-Formates sind dort bereits verfügbar und widmen sich gleich in der ersten Episode den zahlreichen am Markt vertretenen Trading-Apps, die schon seit Monaten den bequemen Weg zum schnellen Reichtum versprechen.

Suchtgefahr und Dauerstress

HOW TO GET RICH…? vergleicht hier keine Funktionen unterschiedlicher App-Anbieter, sondern stellt die grundsätzliche Frage, ob man sich überhaupt in den niedrigschwelligen Bereich der Wertpapier-Apps vorwagen sollte. Die Probe aufs Exempel soll Finanzexpertin Aya Jaff mit 2000 Euro „Spielgeld“ machen und versuchen das Startkapital binnen vier Wochen so schnell wie möglich zu maximieren.

Die moderierende Unternehmerin ist bereits 2019 auf der von Forbes veröffentlichten „30 Under 30“-Liste in Erscheinung getreten und gehört unter anderem zu den Mitentwicklerinnen des deutschen Börsen-Planspiel Tradity.

Ganze Staffel online

In HOW TO GET RICH…? will die 27-jährige jetzt klären wie viel Suchtpotential mobiles Daytrading hat und ob die Vermehrung der 2000 Euro auch zum Vollzeitjob werden kann. Ein ganz nettes Konzept, das wahrscheinlich nicht nur die Abonnenten von r/mauerstrassenwetten interessiert, sondern auch Trading-Einsteiger abholt und diesen zumindest einen ganz groben Eindruck davon vermittelt, wie sich die Wertpapier-Apps im Echtzeit-Einsatz anfühlen.

Auch die zweite, dritte und vierte Folge des neuen Formates, die sich mit Sportwetten, Dropshipping und dem Metaverse beschäftigen, sind in der ARD-Mediathek bereits zum Abruf verfügbar und lassen sich alternativ auch im MP4-Format über die Webseite MediathekViewWeb aus dem Netz laden.