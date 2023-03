MACH V1 Ultra ausprobiert: Nasswischen für Nerds (und Eltern)

Die Sprachansage der gerade eingestellten Putzmodi, die App-Erinnerung an die Leerung des Schmutzwasserbehälters oder die Beendigung des Selbstreinigungsvorgangs leisten Fanservice für den Technik-Nerd und ergänzen die ohnehin schon bequeme Handhabe um ein Plus an digitaler Spielerei, die aus eigentlich öden Haushaltsutensilien verspielte Gadgets machen, die uns nicht nur richtig gut gefallen, sondern auch noch einen praktischen Mehrwert bieten.

Der MACH V1 Ultra ist ein Luxusutensil für Anwender, die häufig auch mit feuchten Verschmutzung zu kämpfen haben (Eltern!) und zusätzlich zum bereits vorhandenen Saugroboter – für dessen abendliche Fahrt die Wohnung in der Regel erst mal ein wenig aufgeräumt werden will – auch eine schnelle Alternative für akute Verschmutzungen benötigen.

Im Anschluss an die Reinigung, die dank der vorwärts rotierenden Bürste so gut wie keinen Krafteinsatz erforderlich macht, kümmert sich der MACH V1 Ultra auf seiner Lade-Station um die vollautomatische Selbstreinigung der Bürste und deren anschließende Trocknung.

Tagsüber steht der MACH V1 Ultra in seiner Ladestation und wartet, jederzeit einsatzbereit, auf seinen fünfminütigen Rettungseinsatz nach dem Mittagessen, während dem der Boden unter den Tisch von Saucenflecken, verstreutem Reis und den Resten des Joghurt-mit-Banane-Nachtischs gereinigt werden will.

Dabei zielen die neuen Reinigungsgeräte auf die technikverliebte Nerd-Generation mit Geburtstagen in den Achtzigern und Neunzigern, die einerseits Lust auf Innovation und andererseits das nötige Kleingeld für einen 799 Euro teuren Handstaubsauger haben – wenn zudem auch noch Kinder vorhanden sind, die für ein nicht enden wollendes Maß an Verschmutzung sorgen, wird die Zielgruppe zur Kundschaft.

