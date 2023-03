FREE NOW integriert MILES: Neue Gebührenordnung ab April

FREE NOW, die selbst ernannte „Super-App für Mobilität“, hat mehrere Neurungen zu vermelden. Zum einen wird man zum kommenden Monat die Gebührenordnung überarbeiten und hat schon mal vorab eine Übersicht aller relevanten Änderungen zusammengestellt, die über die neuen Tarife des Mobilitäts-Joint-Ventures von Daimler und BMW informiert.

Zum anderen hat man den Ausbau des eigenen Angebotes in Stuttgart angekündigt. In der sechstgrößten Stadt Deutschlands wird man fortan mit dem Car-Sharing-Anbieter MILES kooperieren und 150 Fahrzeuge des in der Hauptstadt beheimateten Anbieters im Stuttgarter Stadtgebiet über die FREE NOW-App verfügbar machen.

FREE NOW integriert MILES

Mit der Integration von MILES in Stuttgart können Anwender der App fortan zwischen den beiden Car-Sharing-Anbietern MILES und SHARE NOW wählen, wenn es um flexible Car-Sharing-Touren geht. Abgerechnet wird das MILES-Angebot auch hier anhand der zurückgelegten Strecke. Pro Kilometer werden 98 Cent fällig.

Laut FREE NOW sind Carsharing-Angebote in Stuttgart erfolgreicher als an anderen Standorten in Deutschland. Deutschlandweit hat FREE NOW 2022 168 Prozent mehr Carsharing-Nutzer gezählt als im Vorjahr. In Stuttgart allein, wo die durchschnittliche Car-Sharing-Fahrt 17 Minuten beträgt, betrug der Zuwachs sogar 242 Prozent.

Neue Gebührenordnung ab April

Was die neue Gebührenordnung angeht, die ab 1. April 2023 in Kraft treten wird, fällt diese mit neuen dynamischen Preisen für Servicegebühren und Wartezeitgebühren auf. Während bislang feste Staffelpreise zur Anwendung gekommen sind, etwa eine Wartezeitgebühr von 30 Cent pro Minute bei Ride-Fahrten, sollen die exakte Summe fortan in der App ausgewiesen werden. In der geänderten Gebührenordnung heißt es dazu „Die Höhe der Wartezeitgebühr ist für Fahrgäste vor der finalen Buchung und vor Beginn der Vermittlung in der Buchungsansicht einsehbar“.