Horizon Chase: Teil 2 ausschließlich bei Apple Arcade

Horizon Chase, das im August 2015 gestartete Autorennspiel für iPhone, iPad und Apple TV, bekommt einen Nachfolger. Der zweite Teil des grafisch ausgefallenen Titels wird jedoch ausschließlich über Apples Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade verfügbar sein und ein laufendes Abo voraussetzen, um auf Apples Mobilgeräten und diesmal auch auf dem Mac gespielt werden zu können.

Ab 9. September verfügbar

Horizon Chase 1 selbst debütierte vor nunmehr sieben Jahren als Premium-Titel vollständig ohne In-App-Käufe und Mikrotransaktionen und lieferte über 70 Rennstrecken in 32 Städten aus, die mit 21 unterschiedlichen Fahrzeugtypen bezwungen werden konnten.

Im Laufe der Zeit baute der neonbunte Titel des in Brasilien ansässigen Software-Studios Aquiris das Geschäftsmodell dann mehrfach um. Erst wurde Horizon Chase in eine Freemium-Applikation verwandelt, die kostenlos geladen werden konnte, aber erst durch einen zusätzlichen In-App-Kauf zur Vollversion aufgewertet werden musste, dann folgten kleinteilige In-App-Käufe. So bietet das Spiel heutzutage etwa die „Ayrton Senna“-Erweiterung für 5 Euro an, die einen Satz neuer Fahrzeuge freischaltet.

Der jetzt angekündigte zweite Teil wird auf Apple Arcade wieder vollständig auf In-App-Käufe verzichten und versteht sich abermals als Verbeugung vor Genre-Urgesteinen wie etwa dem Arcade-Klassiker „Out Run“ von 1986.

Mit Online-Multiplayer

Neu im zweiten Teil: Erstmals bietet Horizon Chase die Möglichkeit Online-Multiplayer-Spiele für alle Spielmodi an. Horizon Chase 2 wird ab dem 9. September bei Apple Arcade verfügbar sein und setzt dann einen bestehenden Zugang zum monatlich 4,99 Euro teuren Spiele-Dienst voraus. In diesem Zusammenhang dürfen wir an das Gratis-Angebot bei MediaMarkt erinnern, wer dieses noch nicht in Anspruch genommen hat kann hier ein verlängertes Probeabo beanspruchen und Apple Arcade vier Monate kostenlos spielen.