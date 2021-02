Hometown: Apple präsentiert neue „Shot on iPhone“-Kampagne

Apple nimmt den amerikanischen „Black History Month“ zum Anlass für seine neueste „Shot on iPhone“-Veröffentlichung. Im Rahmen seiner Werbekampagne „Hometown“ hat der Hersteller hat mehr als 30 Schwarze Fotografen beauftragt, mithilfe der Kamera des iPhone 12 Pro persönliche Eindrücke ihrer Heimatstädte einzufangen.

Die von Apple ausgewählten Fotografen stellen die Kamera des iPhone 12 Pro als valide Alternative zu ihrem üblichen Handwerkszeug dar und belegen dies mit einer Reihe durchaus imposanter Städtefotos und Porträts. Die Bilder entstanden in Washington, D.C., Chicago, Manhattan Beach in Südkalifornien, Detroit und New York.

Ich fotografiere normalerweise mit 50 Millimeter, weil das dem menschlichen Auge am nächsten kommt. Ich möchte, dass alles, was ich aufnehme, das repräsentiert oder so nah wie möglich an dem ist, was wir in Wirklichkeit sehen, somit war ich unglaublich gespannt darauf, welche Aufnahmen das Ultraweitwinkel-Objektiv des iPhone 12 Pro ermöglicht.

Julien James, Washington D.C.

„Hometown“ ist bereits die zweite Foto-Kampagne von Apple in diesem Jahr. Erst vor zwei Wochen hat der Hersteller unter dem Motto „Porträts, Städte, Nachthimmel und mehr“ mit den Kameras der iPhone-12-Modelle entstandene Bilder präsentiert.

Allen Streitereien mit Facebook zum Trotz lässt es sich Apple im Zusammenhang mit der neuen Werbeaktion für das iPhone 12 nicht nehmen, einmal mehr auf seinen Firmenauftritt beim Facebook-Ableger Instagram zu verweisen.

Apple-Werbung bei Instagram